Реставрация Конюшенного ведомства сдвинулась с мертвой точки

На отсутствие баннеров обратила «Фонтанка». Там написали, что начали вести работы по обмеру здания для разработки проекта реставрации, подтвердили в КГИОП.

«Начинаются работы по реставрации. Делается фотофиксация. Будет бережная реставрация. Потихоньку сдвинулось все с мертвой точки», — пишет издание.

Напомним, в августе 2024 года стало известно, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Смольный заказал обследование строительных конструкций Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1А. Также подрядчик должен представить варианты приспособления исторического здания под современные нужды.

Фото на заставке: Яндекс Панорамы