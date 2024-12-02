Показываем проект реставрации разрушенного особняка Мессонье на Васильевском острове

На первом и втором этаже разместят выставочные залы. Кроме них на втором этаже будет буфет, а на третьем еще три технических помещения

Проектом предполагается восстановление исторического облика фасадов памятника. Сюда входят и восстановление контура наружных стен основного дома из кирпича по архивным обмерным чертежам 1989 года, и восстановление второго и мансардного этажей в исторических габаритах по архивным обллерным чертежам 1989 года.

Также в планах демонтировать стену, возведенную в 1990-е годы на месте утраченной стены оранжереи и ее строительство в исторических габаритах. Также будут восстанавливать штукатурную отделку стен основного дома первого этажа согласно проектному чертежу 1883 года и обшивку и декоративную отделку из дерева на фасадах второго этажа и мансарды по обмерным чертежам, фотографиям 1989 года и по архивным фотографиям середины ХХ века дома Мессонье.

По завершению работ должны полностью восстановить облик двухэтажного жилого дома с мезонином, отреставрировать сохранившийся облик переходной галереи с башней, частично восстановить кирпичный одноэтажный объем оранжереи с сохранением за ним облика руины, но при этом восстановление стеклянной оранжереи нет в планах.

Напомним, в 2022 году стало известно, что «Севкабель Порт» создаст новое выставочное пространство в разрушенном особняке Мессонье на Васильевском острове. Управляющая компания пространства «Севкабель Порт» выиграла на торгах право аренды исторического особняка Сименса по программе «рубль за метр». Здание расположено в непосредственной близости от общественного пространства, после восстановления памятник планируют перевести под выставочное пространство.