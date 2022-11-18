«Севкабель Порт» создаст новое выставочное пространство в разрушенном особняке Мессонье на Васильевском острове

Управляющая компания пространства «Севкабель Порт» выиграла на торгах право аренды исторического особняка Сименса по программе «рубль за метр». Здание расположено в непосредственной близости от общественного пространства, после восстановления памятник планируют перевести под выставочное пространство.
Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на руководство компании, на время реконструкции компания будет платить за аренду 115,5 тысяч рублей в месяц, а после завершения восстановительных работ ставка будет составлять 1 рубль за квадратный метр. Завершить реконструкцию по договору необходимо за пять лет
«Это стало для нас решающим при принятии решения об участии в конкурсе, потому что интеграция здания в проект развития пространства Порта — это важнее, чем окупаемость его как самостоятельной бизнес-единицы. Главное, мы понимаем, как сделать данный объект интересным, чтобы он притягивал горожан и туристов и тем самым генерировал трафик не только для себя, но и для всего пространства», — рассказал генеральный директор «Севкабель Порта» Станислав Михайлов.
В договоре аренды также указано, что реконструированное здание должно использоваться именно как музейно-выставочное пространство. Что касается функции объекта, компания решает, в каком направлении развивать проект.
«Это достаточно специфичный объект. Хочется сделать это интересным для наших посетителей и для города. Одно из главных направлений, которое мы в принципе будем использовать — это культурно-выставочное направление, которое является условием эксплуатации данного объекта», — рассказал Станислав Михайлов «Фонтанке».
Особняк Карла Сименса (особняк Мессонье) на Кожевенной линии, 38А построили в конце XIX века. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, Смольный пытался найти для него инвестора с 2021 года.
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