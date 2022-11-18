«Севкабель Порт» создаст новое выставочное пространство в разрушенном особняке Мессонье на Васильевском острове

Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на руководство компании, на время реконструкции компания будет платить за аренду 115,5 тысяч рублей в месяц, а после завершения восстановительных работ ставка будет составлять 1 рубль за квадратный метр. Завершить реконструкцию по договору необходимо за пять лет

«Это стало для нас решающим при принятии решения об участии в конкурсе, потому что интеграция здания в проект развития пространства Порта — это важнее, чем окупаемость его как самостоятельной бизнес-единицы. Главное, мы понимаем, как сделать данный объект интересным, чтобы он притягивал горожан и туристов и тем самым генерировал трафик не только для себя, но и для всего пространства», — рассказал генеральный директор «Севкабель Порта» Станислав Михайлов.

В договоре аренды также указано, что реконструированное здание должно использоваться именно как музейно-выставочное пространство. Что касается функции объекта, компания решает, в каком направлении развивать проект.

«Это достаточно специфичный объект. Хочется сделать это интересным для наших посетителей и для города. Одно из главных направлений, которое мы в принципе будем использовать — это культурно-выставочное направление, которое является условием эксплуатации данного объекта», — рассказал Станислав Михайлов «Фонтанке».

Особняк Карла Сименса (особняк Мессонье) на Кожевенной линии, 38А построили в конце XIX века. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, Смольный пытался найти для него инвестора с 2021 года.