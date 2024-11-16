Речной вокзал на проспекте Обуховской обороны реконструируют

Смольный заключил госконтракт на предпроект реконструкции речного вокзала. Об этом сообщил начальник управления водного транспорта Агентства внешнего транспорта Владимир Казанцев.

«Мы пошли по сценарию, который изначально предполагает подготовку предпроекта, чтобы понять, какой способ реконструкции будет наиболее экономически эффективным. Рассмотрим предпроект, а дальше будем говорить об инвестициях в реконструкцию Речного вокзала», — заявил Казанцев.

По его словам, подходы к вокзалу необходимо углублять, поскольку новые суда имеют более глубокую осадку. Помимо этого, требуется переустройство причальной стенки. Обновление вокзала будут проводить поэтапно, без полного закрытия на время работ. Таким образом, гавань продолжит принимать суда.

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