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Реставрации

Завершилась реставрация исторической трамвайной подстанции на Карповке

«Горэлектротранс» закончил обновление исторической подстанции начала XX века. К ней добавляются две новые.

При реставрации на Карповке был восстановлен исторический облик здания — фасады, крыша, интерьеры, включая кран-балку машинного зала и метлахскую плитку. Предполагается, что здесь будет располагаться служба энергохозяйства «Горэлектротранса». Сама подстанция обслуживает троллейбусные маршруты № 1, 9, 31, 34 и трамвайный маршрут № 40.

«Реставрация подстанции на Карповке и ввод двух новых современных подстанций – на улицах Руставели и Жукова – обеспечат бесперебойное движение трамваев и троллейбусов на севере города», — написал в своих социальных сетях губернатор Александр Беглов.

Здание было построено в 1906–1907 годах, это объект культурного наследия. Эта подстанция входит в пятерку первых, которые появились при открытии трамвайного движения в Петербурге (кроме нее были на Васильевском острове, на Большой Подьяческой, на нынешней 11-й Красноармейской и в Дегтярном переулке, отреставрированная в 2022 году).

Вчера мы рассказывали о том, что На пионерской улице восстановят два доходных дома. Речь идет о зданиях под номером 36 и 38.

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