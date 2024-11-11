На Пионерской улице восстановят два доходных дома

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Петербургу и Ленобласти уже объявило конкурс на проведение реконструкции. Согласно конкурсной документации, победителю конкурса необходимо в ноябре 2025 года сдать объекты общей площадью примерно 2,5 тыс. м2. Итоги конкурса подведут 28 ноября. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Оба дома были построены до революции. Их капремонт планировался ещё в 1980-х. Здания расселили, но после этого они долгое время стояли заброшенными. В 2011 году дома передали Пенсионному фонду. В 2016 году дом 36 снесли. В 2021 году КГИОП согласовал реконструкцию объектов с условием восстановления исторических фасадов.

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