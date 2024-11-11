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Реставрации

Казармы Егерского полка переделают под центр занятости населения

Здание XIX века на Рузовской улице, 18А приспособят под современные нужды. На редевелопмент исторического памятника выделят 1,23 миллиарда рублей.

aappp / Shutterstock.com

Проектирование запланировано на 2025–2027 годы, строительно-монтажные работы — на 2027–2030 годы. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на на проект распоряжения администрации города.

Указанное здание — объект культурного наследия регионального значения «Новые Егерские казармы», которые входят в ансамбль «Комплекс казарм Семеновского и Егерского полков». Речь идет о двух зданиях — собственно Рузовская, 18А, и Рузовская, 16А. Их построили в 1815 году по проекту архитектора Александра Штауберта в стиле классицизм. В 1879 году между зданиями сделали переход. Оба корпуса двухэтажные, а дом 18А имеет площадь почти 7,5 тысячи «квадратов».

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что Кожевенный завод на Васильевском острове приспособят под современное использование. Проект предполагает реставрацию объектов культурного наследия, а также строительство жилья и социальной инфраструктуры. Работы должны начаться в 2025 году.

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