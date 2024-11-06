Кожевенный завод на Васильевском острове приспособят под современное использование

Setl Group выкупила у АО «Кожа» и ряда других собственников 4 га между Кожевенной и 26–й линиями В.О., а также Масляным каналом. Сумма сделки оценивается экспертами в 3 млрд рублей. А общий объем инвестиций составит 15–17 млрд рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В рамках проекта предполагается построить жилой комплекс площадью около 48 тыс. м2 и отреставрировать охраняемые здания. На Васильевском острове Setl Group развивает проект ЖК «Палацио», под новые очереди которого, вероятно, и приобретена земля.

Два объекта культурного наследия и исторические здания бывшего завода приспособят под современное использование. Особняк–контора постройки 1830 года, в которой сохранились двухъярусная изразцовая угловая печь, различные элементы декора и т. п., будет использоваться под общественно–деловые функции. В котельной, построенной в 1915–1917 годах и также признанной памятником, планируют разместить бар–ресторан.

Историческое здание мастерских шорно–седельных и амуничных изделий на Кожевенной линии, 1–3, строение 3, между особняком и котельной, займёт детский сад с бассейном на 170 детей. Его реконструируют с сохранением фасада, выходящего на Масляный канал. В историческом здании под литерой Р, состоящем из двух частей и выходящем на Кожевенную линию, разместятся поликлиника и офисно–деловой центр.

Ранее мы рассказывали о том, что заброшенный дом купца Фролова реконструируют под гостиничный комплекс. Также планируют реконструировать мансардный этаж и локально изменить фасады.