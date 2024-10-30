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Реставрации

Частично обрушившийся корпус ИТМО отреставрируют и приспособят к современному использованию

Для проекта здания на улице Ломоносова, 9, подготовили проектную документацию, которая получила положительное заключение.

Shutterstock.com

«Проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования» <…> соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия», — сказано в выводе историко-культурной экспертизы, пишет «Фонтанка».

Согласно проекту, будут усиливать фундаменты, заменять перекрытия, восстанавливать оконные проемы, заменять и реставрировать двери, заменять стропильную систему крыши, приводить в порядок кладку существующих и обрушившихся сводов и кирпичных стен. Исторические объемно-пространственные решения планируют сохранить. Также будут делать перепланировку и чистовую отделку.

Здание Коммерческого училища с оградой — памятник регионального значения. Его построили в стиле эклектика с готическими мотивами в 1869 году.

Напомним, в 2019 году произошло обрушение крыши корпуса ИТМО на улице Ломоносова. Кровля, падая, снесла перекрытия четвертого, третьего и второго этажей, проломив перекрытие первого. По предварительным данным, главной версией причины обрушения перекрытий в здании стали действия строителей, ведущих ремонт помещений.

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