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Реставрации

Волонтеры очистили старинную печь в доме Довлатова

Чтобы полностью отреставрировать объект потребовалось более 30 часов непрерывной работы специалистов. Инициатором очистки стали фонд по сохранению исторического наследия и проект «Двери с помоек».

Волонтеры, используя парогенератор и шпатель, отслоили грязные неровности, очистили верхний слой печи, отмыли ее. Они работали с профессионалом - реставратор декоративной штукатурки давала советы по правильному ведению работ.

Печь — ровесница дома, ее построили в 1911 году. Такая же была и в знаменитой квартире Довлатова под номером 34. Но ее разобрали, когда началось уплотнение. Сам писатель не очень лестно отзывался о квартире, писал, что это была отвратительная коммунальная квартира, длинный пасмурный коридор которой заканчивался уборной.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские активисты запустили флешмоб в защиту подлинных исторических оконных рам и дверей. Градозащитники призвали петербуржцев фотографироваться с выломанными историческими дверьми или окнами на фоне пластиковых или «выразить свое требование остановить оконное насилие» любым другим способом.

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