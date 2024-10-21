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Реставрации

Петербургские активисты запустили флешмоб в защиту подлинных исторических оконных рам и дверей

Градозащитники призвали петербуржцев фотографироваться с выломанными историческими дверьми или окнами на фоне пластиковых или «выразить свое требование остановить оконное насилие» любым другим способом.

Таким образом, активисты хотят придать огласке демонтаж подлинных окон и дверей, которые произошли недавно. Они отметили несколько случаев, когда подрядчиками Фонда капитального ремонта: 

  • Несмотря на протесты жителей, были выломаны окна и входная группа в доме Геринга на Большом проспекте Васильевского острова, 4, где жил писатель Фёдор Достоевский.
  • В доме Кирилловых на Большой Пушкарской, 3, признанном памятником, исторические окна по инициативе ЖКС №1 были заменены на пластиковые стеклопакеты.
  • В доходном доме Тимофеева на Лахтинской улице, 3, в «блоковской парадной» старинные рамы, за сохранение которых выступали местные жители, также были заменены на современные окна. 

«Почти во всех случаях спасти окна не удается. Их замена на низкосортный новодел - осознанная политика Фонда капремонта и его подрядчиков. Уничтожение подлинных окон, закупка новых, монтаж/демонтаж, а уже через несколько месяцев - ремонт (ведь в отличие от старинных, новые окна почти сразу начинают ломаться, трескаться, перестают открываться) - все это позволяет раздуть сметы и навариться на барышах. О том, что ремонт старинных окон дешевле, а сами они на порядок долговечнее и надежнее новых, освоители бюджета молчат», — написали участники в канале «SOS СПб СНОС».

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