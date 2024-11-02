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Реставрации

Заброшенный дом купца Фролова реконструируют под гостиничный комплекс

Проект здания на Синопской набережной, 24А прошел согласование в комитете по охране памятников. Также планируют реконструировать мансардный этаж и локально изменить фасады.

Semiglass / Shutterstock.com

Заказчиком проекта приспособления под современное использование выступает ЗАО «Ришар». Помимо реставрации объекта, специалисты будут реконструировать здание с надстройкой мансардного этажа и увеличением общей высоты на 1 метр. Кроем того, в другой части постройки планируют локально изменить фасады и капитально отремонтировать, и восстановить историческое ограждение, пишет «Фонтанка».

Дом Фролова на Синопской построили в 1878 году по проекту архитектора Василия фон Геккера. Хотя он является историческим, у здания нет статуса памятника.

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