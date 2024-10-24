Отреставрированные скульптуры «Театр» и «Музыка» вернутся на фасад Центра эстетического воспитания

Восстановлением украшений специалисты занимались с середины августа. За это время каждую фигуру и барельефы реставраторы привели в порядок: почистили, заменили внутри них ржавое железо, спаяли трещины, покрыли специальным материалом и сделали для них новые крепления.
«Скульптуры были установлены на фасаде здания в 1987 году: «Музыка» стоит на фоне органа, в поднятой вверх левой руке держит музыкальный инструмент сирингу. «Театр» имеет фон занавеса, с масками комедии и трагедии в руках», — рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Там также добавили, что сейчас реставрация Охтинского детского центра на улице Маршала Тухачевского, 8, завершена на 75%. Сейчас там делают ступени главного входа и укладывают на крыльце гранитную плитку. Также идет благоустройство территории у здания.
В середине октября мы рассказывали о том, что памятник Ленину на Московском проспекте ждет реставрация. Ранее специалисты обнаружили трещины на гранитном постаменте.
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