Отреставрированные скульптуры «Театр» и «Музыка» вернутся на фасад Центра эстетического воспитания

«Скульптуры были установлены на фасаде здания в 1987 году: «Музыка» стоит на фоне органа, в поднятой вверх левой руке держит музыкальный инструмент сирингу. «Театр» имеет фон занавеса, с масками комедии и трагедии в руках», — рассказали в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Там также добавили, что сейчас реставрация Охтинского детского центра на улице Маршала Тухачевского, 8, завершена на 75%. Сейчас там делают ступени главного входа и укладывают на крыльце гранитную плитку. Также идет благоустройство территории у здания.

В середине октября мы рассказывали о том, что памятник Ленину на Московском проспекте ждет реставрация. Ранее специалисты обнаружили трещины на гранитном постаменте.