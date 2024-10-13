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Реставрации

Памятник Ленину на Московском проспекте ждет реставрация

Вокруг скульптуры уже установили строительные леса. Ранее специалисты обнаружили трещины на гранитном постаменте. 

Roninnw / Shutterstock.com

Музей городской скульптуры заявляет, что трещины на постаменте появились сразу после открытия памятника в 1970 году, поскольку при его установке был отколот фрагмент гранита с тыльной стороны. А последняя реставрация проходила еще в 1987 году. 

«В ближайшее время памятник Ленину ждут ремонтно-профилактические работы. Реставраторы расчистят скульптуру от загрязнений, устранят очаги бронзовой болезни, заделают трещины в металле, уплотнят здоровую патину, восполнят утраты патины в местах деструкции и обработают металлические части защитными составами», — отметили в музее.

Постамент статуи ждёт расчистка от трудноудаляемых загрязнений и деструктированных мастиковок, восполнение утрат вставкой камня и мастиковкой, герметизация межблочных швов, биоцидная обработка поверхности. Граниту вернут красоту и зеркальность природного камня.

Ранее мы писали о том, что на Египетский мост после реставрации вернулись сфинксы. Мифические существа вернулись на свое историческое место спустя почти год.

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