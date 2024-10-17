Школу Ольги Берггольц могут снести. Ее исключили из списка объектов с признаками памятника

Что это значит? КГИОП по закону в течение 90 дней должен был вынести заключение об историко-культурной ценности здания, а после издать распоряжение — внесено здание в перечень объектов культурного наследия или нет. Срок прошел, распоряжения не появилось, а школу просто изъяли из списка на рассмотрение, сообщают градозащитники из «Живого города».

Активисты предполагают, что это неслучайно. В январе в КГИОП отказались даже рассматривать заявку на внесение здания в реестр памятников, ссылаясь на утерю исторического облика в процессе перестроек (что опровергает имеющаяся фотофиксация).

Напомним, в связи со строительством Большого Смоленского моста, школу Берггольц и еще 7 исторических зданий включили в проект сноса. Школа мешает проекту дорожной развязки, подводящей к новому мосту.

Здание школы можно сохранить, передвинув его на 15-20 метров — с таким предложением выступили депутаты Законодательного Собрания. Но в конце января этого года в Смольном идею не приняли. Чиновники ссылаются на то, что проектная документация по подготовке территории строительства уже согласована, а здание не является объектом культурного наследия.