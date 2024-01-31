Смольный не станет передвигать здание бывшей школы Ольги Берггольц

«Учитывая высокую социальную значимость реализации строительства объекта, внесение изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, нецелесообразно и приведет к срыву плановых сроков строительства», — сказал вице-губернатор Николай Линченко в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

Также в Смольном добавили, что здание не входит в список памятников культурного наследия. При этом депутат отметил, вопрос о переносе или сносе школы относится к подготовке территории для строительства и не затрагивает конструктивные решения нового моста.

Напомним, Здание школы Ольги Берггольц вновь пытаются спасти от сноса. Дом предложили передвинуть. С таким предложением выступил заместитель председателя партии «Яблоко» депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. По его словам, для выноса здания из границ предполагаемой стройки его достаточно передвинуть на 15-20 метров на северо-восток от проспекта Обуховской Обороны.