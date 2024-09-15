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Реставрации

На Египетский мост после реставрации вернулись сфинксы

Мифические существа вернулись на свое историческое место. Обновленные скульптуры прибыли на открытом грузовике, а затем их по очереди установили на постаменты.

javarman/shutterstock

Свидетелями процесса установки скульптур стали местные жители. Они же рассказали в локальном паблике «Соседи Коломна» о возвращении сфинксов. В комментариях отмечают, что рады возвращению сфинксов и и выразили надежду, что в этот раз им удастся дольше устоять против вандалов, которые регулярно пытаются поцарапать или другим образом испортить изваяния.

В прошлый раз сфинксов реставрировали в 2022 году. Мастерам пришлось восстановить позолоту и устранять следы коррозии. Однако скульптурам вновь потребовался ремонт и обновление уже летом 2023 года. Вес каждой из скульптур составляет более 2 тонн. Египетский мост через Фонтанку был открыт в 1826 году. Статуи сфинксов создал известный скульптор Павел Соколов. Отливали фигуры на заводе Берда.

Ранее мы писали о том, что В Румянцевском саду открыли после длительной реставрации фонтанный комплекс и обелиск «Румянцева победам». Последний раз работы по восстановлению проходили там почти 80 лет назад — в 1947 году. 

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