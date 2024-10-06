В Петербурге возродили четыре фонтана

Во время реконструкции специалисты обновили конструкции чаш, установили технологические камеры управления, а также смонтировали насосное оборудование и светильники архитектурной подсветки водных картин, проложив новые водопроводные и канализационные сети.

Ранее все они поступили на баланс ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" без инженерных сетей, рабочего оборудования и с повреждёнными чашами, поэтому их реконструкцию можно отчасти воспринимать как новое строительство.

В начале сентября мы рассказывали о том, что в Румянцевском саду открыли после длительной реставрации фонтанный комплекс и обелиск «Румянцева победам». Последний раз работы по восстановлению проходили там почти 80 лет назад — в 1947 году.