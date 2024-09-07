В Румянцевском саду открыли после длительной реставрации фонтанный комплекс и обелиск «Румянцева победам»

Механизмы и декоративные элементы фонтанов были выполнены в Париже в 1867 году, а в круглых чашах, облицованных гранитом, на восьмигранных чугунных тумбах установлены каменные фигуры путти. Младенцы, символизирующие предвестников земного или ангельского духа, держат над головами небольшие чаши, которые наполняются водой за счет струй, бьющих из львиных голов.

«Восстановленный памятник — это достояние всей российской культуры и пример сохранения нашего исторического наследия. Обелиск полностью реставрировали впервые с 1947 года. Реставраторы больше года работали в саду и в мастерских и сегодня мы видим прекрасный результат их работы», — цитирует градоначальника пресс-служба Смольного.

Ранее мы писали о том, что Водоканал завершил реконструкцию нескольких городских фонтанов. Так, в августе запустили возрожденный фонтан у Дома специалистов на Лесном проспект.