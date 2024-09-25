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Реставрации

Особняк Пашкова отреставрировали и открыли в нем Дом Реставратора

В историческом здании Литейном проспекте, д. 37-39 отреставрировали лицевой фасад и большую часть интерьеров парадной анфилады второго этажа: танцевальный зал, Красная и Зеленые гостиные, гостиная рококо, спальня, гардеробная, ванная. Еще продолжают вести работы на парадной лестнице и в примыкающих к ней помещениях, а также продолжают восстанавливать дворовой фасад.

Пресс-служба Смольного

У входа в дом Пашкова установили доску с надписью «Дом реставратора». В планах разместить в здании современный методический центр, лабораторное пространство для научных исследований и инновационных разработок, а также Музей реставрации, рассказали в пресс-службе Смольного. Там планируют проводить мастер-классы, выставки, конференции, конкурсы и образовательные программы про сохранение и популяризацию культурного наследия.

Дом Пашкова построил архитектор Гаральд Боссе в 1841-1844 годах для штаб-ротмистра Ивана Пашкова в стиле позднего классицизма и неоренессанса. В 1948-2016 годах в здании находился Всесоюзный нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт (ВНИГРИ). Позднее Дом Пашкова передали в пользование Санкт-Петербургскому городскому отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

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