Водоканал завершил реконструкцию нескольких городских фонтанов

Фонтан был построен в 1934 году. Он расположен во дворе Дома специалистов, который предназначался для ученых, организаторов производства и специалистов предприятий. Ещё в ХХ веке во дворах дома были созданы условия для отдыха жителей домов, территория была благоустроена.

Водоканал получил сооружение в 2018 году в аварийном состоянии. Специалисты восстановили конструкции чаши фонтана с облицовкой гранитным камнем из Карелии, выполнили монтаж распределительного коллектора, технологической камеры и светильников, проложили новые сети водоснабжения и водоотведения. В центре чаши сооружения был установлен гранитный вазон, из которого бьет вертикальная струя.

Также после реконструкции начали работу и другие фонтаны: на пр. Стачек, д. 160; на наб. р. Фонтанки, д. 160; на Моховой ул., 26. Теперь в Петербурге работает 89 водных конструкций.

Ранее мы писали о том, что ворота и ограду Павловского парка отреставрируют впервые за почти 30 лет. читается, что автором ворот и решеток был Карл Росси, однако документальных подтверждений этому нет.