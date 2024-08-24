На Невском проспекте закончили реставрацию доходного дома Меняевых

«Совсем скоро здания полностью избавятся от строительных лесов и будут радовать петербуржцев обновленным обликом», – говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Первым от строительных лесов освободили доходный дом Меняевых. На фасаде здания общей площадью более 5 тысяч квадратных метров провели ремонт штукатурки и вековой кирпичной кладки. Вернули медальоны по венчающему карнизу, а также наличники и сандрики. Отреставрировали утраченный лепной декор.

Ранее мы рассказывали о том, что фасад доходного дома Петрова на Васильевском острове отреставрируют к 2027 году.