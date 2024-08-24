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Реставрации

На Невском проспекте закончили реставрацию доходного дома Меняевых

На главной улице города приступили к демонтажу строительных лесов и фальшфасадов. Всего за этот год проводятся ремонтные работы на 40 фасадах и 30 кровлях.

«Совсем скоро здания полностью избавятся от строительных лесов и будут радовать петербуржцев обновленным обликом», – говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Первым от строительных лесов освободили доходный дом Меняевых. На фасаде здания общей площадью более 5 тысяч квадратных метров провели ремонт штукатурки и вековой кирпичной кладки. Вернули медальоны по венчающему карнизу, а также наличники и сандрики. Отреставрировали утраченный лепной декор. 

Ранее мы рассказывали о том, что фасад доходного дома Петрова на Васильевском острове отреставрируют к 2027 году. 

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