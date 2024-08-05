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Реставрации

Фасад доходного дома Петрова на Васильевском острове отреставрируют к 2027 году

Для работ на здании на 9-й линии Васильевского острова, объекте культурного наследия регионального значения, ГАТИ выдала ордер. Приступить к реставрации должны с сентября, а завершить — к 1 маю 2027 года.

КГИОП

Здание в стиле эклектика построили в 1876 году для потомственного почетного гражданина Степана Петровича Петрова. Изначально оно было четырехэтажным. Проектом занимался известный архитектор, граф Павел Сюзор.

«Архитектурно-художественное оформление фасадов дома на протяжении веков не претерпевало существенных изменений — сохранились исторические дверные деревянные заполнения парадных входов с полуциркульными остекленными фрамугами, парадные лестницы и балкон на чугунных колоннах», — рассказали в пресс-службе ГАТИ.

После 1917 года дом был национализирован, а помещения переделали под коммунальные квартиры. Сейчас в здании размещены квартиры, некоторые площади на первом этаже используют под торговые помещения.

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