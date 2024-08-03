Смольный разработал проект реставрации второй сцены БДТ

В КГИОП отмечают, что на всех декоративных элементах шелушится краска, возникли трещины и местами биопоражения. Древесина ограждений крылец и террас с балясинами повреждена, часть фрагментов утрачена. В комитете связывают такие проблемы с общим износом и отсутствием текущего профилактического ухода за материалами и отделкой, а также нарушениями в работе системы конструктивной защиты здания от внешних воздействий.

Согласно разработанному проекту должны быть восстановлены облицовка цоколя, балюстрады, перила лестниц, а также отделка фасадов из вагонки, лепной и резной декор. В интерьерах заново выполнят живописную отделку на ярусах и ложах, а также вновь распишут плафон.

Ранее мы писали о том, что Музыкальный театр имени Шаляпина отреставрируют до конца года. На данный момент степень готовности оценивают на 80%.