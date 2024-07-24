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Реставрации

Музыкальный театр имени Шаляпина отреставрируют до конца года

Работы по реставрации исторического здания на Английской набережной, 56, построенного по проекту архитектора Джакомо Кваренги, будут завершены в декабре. На данный момент степень готовности оценивают на 80%.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Реставраторы проделали колоссальную работу, чтобы возродить этот уникальный памятник. Проведен капитальный ремонт, при этом полностью сохранен исторический облик здания. Реставраторы сохраняют мельчайшие исторические детали интерьера, и при этом здесь создается современная концертная площадка театра», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Также обсуждалась реконструкция основного здания театра в Александровском саду. «Последний капитальный ремонт там был сделан в 1980 году, сейчас идет реконструкция, учитывающая технические требования современного театра. Проект в бывшем Мюзик-холле будет закончен в 2026 году. Таким образом, через два года Музыкальный театр им. Ф.И.Шаляпина получит современную основную сцену», – отметил Александр Беглов.

Недавно мы показывали, как выглядит реставрация в здании Биржи. Сейчас работы вышли на финальный этап.

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