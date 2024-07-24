Музыкальный театр имени Шаляпина отреставрируют до конца года

«Реставраторы проделали колоссальную работу, чтобы возродить этот уникальный памятник. Проведен капитальный ремонт, при этом полностью сохранен исторический облик здания. Реставраторы сохраняют мельчайшие исторические детали интерьера, и при этом здесь создается современная концертная площадка театра», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Также обсуждалась реконструкция основного здания театра в Александровском саду. «Последний капитальный ремонт там был сделан в 1980 году, сейчас идет реконструкция, учитывающая технические требования современного театра. Проект в бывшем Мюзик-холле будет закончен в 2026 году. Таким образом, через два года Музыкальный театр им. Ф.И.Шаляпина получит современную основную сцену», – отметил Александр Беглов.

Недавно мы показывали, как выглядит реставрация в здании Биржи. Сейчас работы вышли на финальный этап.