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Реставрации

Бывший сарай для императорских поездов рядом с Варшавским вокзалом планируют отреставрировать

В Петербурге выдано положительное заключение историко-культурной экспертизы исторического здания. Владелец собирается приспособить его для современного использования.

Фото: пресс-служба Смольного

Во время работ предстоит устроить дверные проемы из окон со стороны восточного и западного фасадов. Помимо этого появятся витражи из металлических и металлопластиковых конструкциий; на торцевых фасадах (северном и южном) они будут в габаритах проемов ворот. 

Здание для размещения вагонов императорских поездов датируется 1897-1898 годами постройки. По своей архитектурной концепции кирпичное здание обладает выразительными формами. Проект приписывают Иосифу Мошинскому. 

Недавно мы рассказывали, о том, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Заказчиком работ выступает Городское управление инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

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