Бывший сарай для императорских поездов рядом с Варшавским вокзалом планируют отреставрировать

Во время работ предстоит устроить дверные проемы из окон со стороны восточного и западного фасадов. Помимо этого появятся витражи из металлических и металлопластиковых конструкциий; на торцевых фасадах (северном и южном) они будут в габаритах проемов ворот.

Здание для размещения вагонов императорских поездов датируется 1897-1898 годами постройки. По своей архитектурной концепции кирпичное здание обладает выразительными формами. Проект приписывают Иосифу Мошинскому.

Недавно мы рассказывали, о том, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Заказчиком работ выступает Городское управление инвентаризации движимого и недвижимого имущества.