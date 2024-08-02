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Реставрации

Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование

Смольный заказал обследование строительных конструкций Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1А. Также подрядчик должен представить варианты приспособления исторического здания под современные нужды.

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Заказчиком работ выступает Городское управление инвентаризации движимого и недвижимого имущества (ГУИОН), пишет «Деловой Петербург». Начальная цена контракта составляет около 1,2 млн рублей. Итоги конкурса должны подвести 9 августа. После этого победителю конкурса дается 25 дней на завершение работ (отсчет начинается со дня заключения контракта).

В требованиях сказано, что исполнитель должен сделать технический отчет по результатам обследования. В него необходимо включить заключение о возможности приспособления памятника для современного использования. Также нужно подготовить рекомендации по дальнейшей эксплуатации конструкций здания с учетом предстоящей консервации, а также перечень первоочередных противоаварийных мероприятий с указанием конструктивных элементов здания, подлежащих замене или усилению.

Ранее показывали, как могут отреставрировать и благоустроить Конюшенное ведомство. Дизайн-проект исторического здания выполняла выпускница Школы дизайна Высшей школы экономки в Петербурге Вероника Гареева. Она предложила на рассмотрение проекты для каждой из частей памятника архитектуры: музея, двора и Конюшенной площади.

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