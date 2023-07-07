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Реставрации

Настоящее поле овса и лошадиная голова: показываем, как могут отреставрировать и благоустроить Конюшенное ведомство

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Дизайн-проект исторического здания выполняла выпускница Школы дизайна Высшей школы экономки в Петербурге Вероника Гареева. Она предложила на рассмотрение проекты для каждой из частей памятника архитектуры: музея, двора и Конюшенной площади.

Пресс-служба ВШЭ
Пресс-служба ВШЭ

В пресс-службе вуза отмечают, что авторка проекта хотела объединить три зоны (Конюшенный двор, Конюшенный музей и Конюшенная площадь) в открытую для посетителей сеть. В проекте также указывается создание Конного театра с инфраструктурой для временного содержания лошадей, Каретного музея и секретного сада, спрятанного от посторонних глаз и городской суеты.

В дизайн-проекте также предлагают на Конюшенной площади высадить настоящее поле овса и установить скульптуру современного художника Ника Фиддиана Грина «Still Water». Под площадью может расположиться подземный паркинг.

«Для создания проекта я обратилась к истории места — это и стало главнейшим источником моего вдохновения. Так, например, изучив историю создания Конюшенного квартала и исторические архитектурные характеристики Конюшенного музея, я пришла к идее создания Конного театра, который позволит частично вернуть территорию лошадям. Своим проектом я также постаралась разрешить современные проблемы этой территории. Одним из ключевых решений стало создание проницаемой среды, которая бы позволила посетителям без ограничений перемещаться между двором, площадью и музеем», — рассказала Гареева.

Пресс-служба ВШЭ
Пресс-служба ВШЭ
Пресс-служба ВШЭ
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