Новый владелец Мытного двора изменил проект реконструкции здания

Компания ГК Formula City представила обновленный проект застройки. Ей займется не архитектурное бюро «Студия 44», а новый проектировщик – мастерская «Евгений Герасимов и партнеры».
Согласно проекту реконструкции здания на проспекте Бакунина, прежде зашитые проемы галереи будут открыты, чтобы расположить в двухэтажном доме как жилые помещения, так и коммерческие. Торговые площадки будут находиться на первом этаже, для них сделают отдельный вход. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на акт историко-культурной экспертизы проектной документации на сайте КГИОП.
Состояние свай, стен, колонн и перекрытий оценивается как аварийное. Стены сохранят и укрепят, перекрытия заменят на железобетонные, а колонны станут «элементами декора». Подвал же заглубят на полметра.
Ранее мы писали о том, что Музыкальный театр имени Шаляпина отреставрируют до конца года. На данный момент степень готовности оценивают на 80%.
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