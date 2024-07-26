18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Новый владелец Мытного двора изменил проект реконструкции здания

Компания ГК Formula City представила обновленный проект застройки. Ей займется не архитектурное бюро «Студия 44», а новый проектировщик – мастерская «Евгений Герасимов и партнеры».

Яндекс. Панорама

Согласно проекту реконструкции здания на проспекте Бакунина, прежде зашитые проемы галереи будут открыты, чтобы расположить в двухэтажном доме как жилые помещения, так и коммерческие. Торговые площадки будут находиться на первом этаже, для них сделают отдельный вход. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на акт историко-культурной экспертизы проектной документации на сайте КГИОП.

Состояние свай, стен, колонн и перекрытий оценивается как аварийное. Стены сохранят и укрепят, перекрытия заменят на железобетонные, а колонны станут «элементами декора». Подвал же заглубят на полметра.

Ранее мы писали о том, что Музыкальный театр имени Шаляпина отреставрируют до конца года. На данный момент степень готовности оценивают на 80%.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: