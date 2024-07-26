Новый владелец Мытного двора изменил проект реконструкции здания

Согласно проекту реконструкции здания на проспекте Бакунина, прежде зашитые проемы галереи будут открыты, чтобы расположить в двухэтажном доме как жилые помещения, так и коммерческие. Торговые площадки будут находиться на первом этаже, для них сделают отдельный вход. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на акт историко-культурной экспертизы проектной документации на сайте КГИОП.

Состояние свай, стен, колонн и перекрытий оценивается как аварийное. Стены сохранят и укрепят, перекрытия заменят на железобетонные, а колонны станут «элементами декора». Подвал же заглубят на полметра.

Ранее мы писали о том, что Музыкальный театр имени Шаляпина отреставрируют до конца года. На данный момент степень готовности оценивают на 80%.