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Реставрации

В дом на Рузовской улице вернулись исторические витражи

Для того, чтобы вернуть витражам исторический облик специалисты самостоятельно изготовили фрагменты стекол взамен утраченных.

фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта ООО «СК Ренова»
фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта ООО «СК Ренова»
фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта ООО «СК Ренова»
фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта ООО «СК Ренова»
фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта ООО «СК Ренова»
фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта ООО «СК Ренова»

«Над восстановлением витражей пришлось усердно поработать. До начала капитального ремонта элементы были в плохом состоянии: наблюдались утраты, едва сохранились свинцовые оплётки», — пишут представители Фонда капитального ремонта ООО «СК Ренова».

Дом на Рузовской, 19 был построен в начале XX века в стиле неоклассицизма. Изюминкой здания стали витражи с растительной тематикой в парадных. «Мы приняли решения сами делать стекла, чтобы точно подобрать фактуру и цвет для ремонта элементов», — рассказали представители подрядчика.  

Ранее мы писали о том, как жители Семенцов восстанавливают исторические витражи в Адмиралтейском районе. Собака.ru» рассказывает, с чего все началось и как горожане хотят привлечь к сохранению наследия больше людей. Спойлер: через коллаборацию с супермаркетом!

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