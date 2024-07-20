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Реставрации

Эрмитаж показал, как выглядит реставрация в здании Биржи

Сейчас работы вышли на финальный этап. После его окончания объект будет приспособлен для современного использования. В музее отмечают, что им удалось спасти от разрушения один из выдающихся архитектурных памятников России начала XIX века.

Фото: «Фонтанка»
Фото: «Фонтанка»
Фото: «Фонтанка»

«За эти годы был укреплен фундамент и обеспечена его гидроизоляция, завершено бетонирование полов, близка к завершению реставрация внешней гранитной облицовки стилобата, закончены восточная и западная гранитные лестницы, полностью отреставрированы фасады, скульптурные группы на фронтонах и световой фонарь, тщательно отремонтирована крыша», — перечислили в Эрмитаже.

Особое внимание во время музеефикации интерьеров Эрмитаж уделит Залу русской славы: впоследствии это центральное помещение Биржи станет местом проведения торжественных всероссийских и городских церемоний.

Вчера мы рассказывали о том, что в Павловске представят проект воссоздания Музыкального вокзала. Его покажут на ежегодном фестивале цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет» в Колонном зале Павловского дворца.

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