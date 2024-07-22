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Реставрации

В Гатчине закончили работы по реставрации фасадов Павловского собора

 В настоящее время демонтированы все наружные леса, но работы внутри храма продолжаются.

Фото: Леноблнаследие

На данный момент осуществляется установка новых дверных блоков, а также проводится тестирование системы подсветки фасадов собора, чтобы обеспечить их надлежащую освещенность и подчеркнуть архитектурные детали. Кроме того, в области активно готовится новый проект, в рамках которого будет заключен государственный контракт на реставрацию иконостаса и живописной росписи собора.

«В настоящее время также готовится гос. контракт на реставрацию иконостаса и живописной росписи Павловского собора», — говорится в сообщении пресс-службы комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Недавно мы показывали, как выглядит реставрация в здании Биржи. Сейчас работы вышли на финальный этап.

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