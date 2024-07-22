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Реставрации

Старые аттракционы в парке им. Бабушкина заменят новыми

Также снесут кафе и других сооружения, которые определили, как «диссонирующие». На смену им установят новые на тех же местах и в тех же габаритах. Но их «стилистические и цветовые решения выбраны максимально нейтральными».

фото: соц сети парка

Акт историко–культурной документации проекта демонтажа уже обнародован на сайте комитета по охране памятников Смольного. История с аттракционами продолжается с 2021 года  КГИОП подал иск в Арбитражный суд к ООО «Фидус» с требованием демонтировать в этом парке все сооружения. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Работы разделили на два этапа. Первый этап был выполнен в 2022–2023 годах. Он предполагал демонтаж верёвочного городка, благоустройство территории и «восстановление и оздоровление ценных зеленых насаждений парка». В этом году заменят оставшиеся объекты. Также в парке будут восстановлены зелёные насаждения и проведены некоторые другие работы.

Недавно мы показывали, как выглядит реставрация в здании Биржи. Сейчас работы вышли на финальный этап.

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