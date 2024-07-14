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Реставрации

В Ораниенбауме будут реконструировать летнюю катальную горку Екатерины II

Первые катания состоялись аж 350 лет назад. Теперь в «Петергофе» по инициативе «Газпрома» пройдет реконструкция Катальной горки. Музей и энергетическая компания уже раньше сотрудничали вместе, в 2024 году после масштабной реставрации при поддержке компании открыли Китайский дворец в Ораниенбауме.

Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"
Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Летняя Катальная горка — часть грандиозного комплекса, который возвели в Ораниенбауме по проекту Антонио Ринальди во второй половине 18 века. Комплекс — архитектурная доминанта ансамбля «Собственная дача» — первой резиденции, построенной императрицей Екатериной II в России. Во второй половине 18 века для летних катальных гор в Царском селе и в Ораниенбауме инженер Нартов сконструировал специальный механизм для катания и подъема колясок.

«Первые катания в Ораниенбауме состоялись 250 лет назад. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. Сложное инженерно-техническое сооружение имело один прямой и три волнообразных деревянных ската, высота которых последовательно уменьшалась и преодолевалась за счет инерции, а также три колеи: центральная – для катания на специальных колясках, и боковые — для их подъема. Резные золоченые коляски были выполнены в виде триумфальных колесниц, гондол и оседланных зверей. Катальная горка была разобрана в середине XIX века», — рассказали в пресс-службе музея «Петергоф».

Реконструкция Катальной горки — продолжение многолетнего сотрудничества ПАО «Газпром» и ГМЗ «Петергоф». В 2024 году после масштабной реставрации открыли Китайский дворец в Ораниенбауме.

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