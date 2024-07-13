В Петербурге реконструируют причал у Летнего сада

На пристани установят четыре причальных пала и опорные конструкции для крепления переходных трапов, сообщил городской комитет по транспорту. Новый причал будет отличаться большей безопасностью и долговечностью, а также ремонтопригодностью. «После обновления причал у Летнего сада сможет принимать пассажирские суда типа «Фонтанка», «Мойка» и других сходных типов, а также яхты и катера», — рассказали в комитете по транспорту.

Полностью завершить работы по обновлению городского причала у Летнего сада планируется в августе—сентябре 2024 года. Металлические понтоны аналогичного типа до конца года планируется установить и у Адмиралтейства.

Ранее мы рассказывали о том, что часть Октябрьской набережной отреставрируют за 249 млн рублей. Подрядчика ищут для восстановления части Октябрьской набережной в рамках строительства Большого Смоленского моста в Петербурге. Закончить работы нужно не позднее 6 сентября 2029 года.

