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Реставрации

Часть Октябрьской набережной отреставрируют за 249 млн рублей

Подрядчика ищут для восстановления части Октябрьской набережной в рамках строительства Большого Смоленского моста в Петербурге. Закончить работы нужно не позднее 6 сентября 2029 года.

Яндекс. Панорамы

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 249,132 млн рублей, итоги конкурса должны подвести 1 июля, а завершить работы не позднее 6 сентября 2029 года.

В контракте говорится, что на первом этапе работ подрядчику необходимо поэлементно разобрать архитектурно-художественный декор ОКН «Октябрьская набережная», чтобы исключить постоянную нагрузку на грунты основания, кроме того, в требованиях к подрядчику сказано, что нужно усилить конструкцию набережной железобетонными сваями, а также возвести опору №8 в рамках работ по строительству Большого Смоленского моста.

На втором этапе должны провести устройство ростверка по сваям набережной и восстановление архитектурно-художественного декора. При этом демонтаж существующего свайного ростверка и устройство нового проведут уже после окончания строительства новой переправы. Также подрядчик должен установить шумозащитное остекление зданий объектов культурного наследия. На работы по замене окон на шумозащитные по контракту выделили больше всего средств — 153,541 млн рублей.

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