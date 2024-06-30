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Реставрации

Особо сложные фасады домов на Невском проспекте отреставрируют в 2026 году

Сейчас начато проектирование десяти домов центральной магистрали города и еще 3 правительственных зданий на Дворцовой площади.

Пресс-служба Смольного

«Программа реставрации состоит из части, которую осуществляет фонд капитального ремонта, и той части, которую будем осуществлять мы по особо сложным и интересным фасадам. В настоящий момент начато проектирование 10 объектов многоквартирных жилых домов на Невском проспекте и 3 объектов, которые находятся в государственной собственности на Дворцовой площади. Мы планируем завершить работы по проектированию в следующем году, а в 2026 году уже выйти на работы по объектам Невского проспекта», — заявил для ТАСС временно исполняющий обязанности председателя КГИОП Алексей Михайлов.

Он также отметил, что главная цель проектирования — определить необходимый объем финансирования. По его словам, такая полномасштабная программа по реставрации фасадов Невского проспекта требует времени и внимательности. «На одном объекте керамика, на другом особенная штукатурка - они действительно все сложные, все интересные, и именно поэтому они попали в нашу программу»,  — подчеркнул он.

Ранее мы рассказывали о том, что внешний вид исторических зданий на Невском проспекте восстановят по архивным материалам. В рамках реставрации фасадов домов на главной улице города будут восстанавливать облик всех исторических зданий, в том числе и тех, кто не включен в список объектов культурного наследия, но считаются неотъемлемыми элементами традиционной петербургской архитектуры.

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