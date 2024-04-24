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Реставрации

Внешний вид исторических зданий на Невском проспекте восстановят по архивным материалам

В рамках реставрации фасадов домов на главной улице города будут восстанавливать облик всех исторических зданий, в том числе и тех, кто не включен в список объектов культурного наследия, но считаются неотъемлемыми элементами традиционной петербургской архитектуры.

Пресс-служба Смольного

В пресс-службе Смольного пояснили, что к категории исторических зданий отнесли те дома, что не входят в список объектов культурного наследия, но являются неотъемлемыми элементами традиционной петербургской архитектуры. Многие из них после Великой Отечественной войны в ускоренном порядке приводили в порядок и реставрировали. Эти действия исказили изначальный внешний облик фасадов.

«Для восстановления архитектурного облика фасадов специалисты КГА искали материалы в Центральном государственном историческом архиве Санкт‑Петербурга, Центральном государственном архиве кинофотодокументов Санкт‑Петербурга, а также на профессиональных интернет-ресурсах», — рассказали в городской администрации.

Выяснилось, что часть лицевого фасада дома №106 на Невском проспекте первоначально сделали в терразитовой штукатурке с пилястрами в красном граните. Однако при следующих ремонтах историческое покрытие неоднократно меняли и перекрашивали.

На других адресах специалисты нашли значительные утраты архитектурных деталей и элементов декора, которые планируют восстановить. КГА выдал для 40 заданий разрешение на разработку проектов благоустройства для капитального ремонта фасадов.

Напомним, на Невском проспекте собираются отреставрировать 85 фасадов и 62 крыши за четыре года. Программа рассчитана до 2027 года. В первый год планируется привести в порядок более 40 фасадов и 30 кровель.

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