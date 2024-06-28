Концепцию музея архитектуры на Тучковом буяне подготовили в Петербурге

Государственный контракт на разработку концепции музея и объемно-планировочных решений с функциональными зонами здания исполнен.

«Есть художественная концепция — как это будет выглядеть. Следующий этап — проектирование», — рассказал гендиректор АО «Центр выставочных и музейных проектов» (заказчик) Сергей Важенин для «Делового Петербурга».

Разрабатывать проект планируют начать до конца 2024 года. Дальнейшие сроки работ будут зависеть от спонсора, которым выступит «Газпром». Предполагают, что завершить проект могут в 2027 году.

Конкурс на разработку архитектурной концепции выставочного пространства в пеньковых рядах заключили в марте 2024 года. Сумма контракта составила около 4 млн рублей. В техническом задании прописывали следующее: «Создание в Санкт–Петербурге выставочного пространства советского и российского градостроительства». Оно должно формировать «комплексное представление об архитектуре Санкт–Петербурга — Петрограда — Ленинграда», а также давать «понимание основных факторов, влияющих на изменение облика города».

Помимо пространства для основной композиции об архитектуре нужно создать площадки для демонстрации современных архитектурных проектов, проведения архитектурных конкурсов, а также временных выставок, посвященных различным аспектам истории архитектуры.

В техзадании указано, что выставочное пространство должно занять не само здание пеньковых рядов (федеральный памятник архитектуры, выходящий на набережную Малой Невы), а постройку, которую возведут на территории памятника со стороны двора. Предполагается, что это будет воссозданный шофный корпус.