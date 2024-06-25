Муралы с Виктором Цоем из двора клуба-музея «Камчатка» покажут в арт-центре Алексея Сергиенко

Фрески демонтировали из-за капитального ремонта фасадов дома 15 на улице Блохина, который начался в конце лета 2023 года. Уже тогда стало известно, что мемориальные граффити войдут в собрание галереи. Об этом сообщил информационный портал «Петербургский дневник».
К 62-летию Виктора Цоя, 21 июня, Фонд капитального ремонта (ФКР) Петербурга презентовал обновленный фасад здания музея-клуба «Котельная Камчатка», где в 1980-х годах работал фронтмен группы «Кино» Виктор Цой.
«Мы знаем, что творчество Виктора Цоя представляет собой ценность для многих людей. Благодаря усилиям инициативных жителей дома были демонтированы участки штукатурки с фресками и рисунками, которые представляют художественную ценность», – рассказал заместитель начальника строительного контроля ФКР Александр Анциферов.
Отреставрированный фасад знакового места сейчас ничем не отличается от других петербургских домов: все культовые муралы были демонтированы и переданы в «Арт-центр Сергиенко», где с этого момента будут находиться постоянно.
Художник, предприниматель:
В самом начале нашей работы миссия казалась невыполнимой. Когда мы снимали фрески со стены, они рассыпались на мелкие кусочки, буквально на камушки по пять-десять сантиметров. В течение года талантливые реставраторы буквально собирали рисунки воедино. Теперь те фрески, которые на протяжении десятилетий радовали любителей творчества Виктора Цоя, спасены и будут находиться в моей галерее. Многим фрескам уже много лет, и теперь это созданная музейная коллекция. Проект требует доработки, но его уже можно представить широкой публике.
К памятной дате гибели Цоя, 15 августа, на фасаде жилого здания 15 на улице Блохина обещают установить мемориальную табличку с автографами современников, друзей и знакомых музыканта.
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