Муралы с Виктором Цоем из двора клуба-музея «Камчатка» покажут в арт-центре Алексея Сергиенко

К 62-летию Виктора Цоя, 21 июня, Фонд капитального ремонта (ФКР) Петербурга презентовал обновленный фасад здания музея-клуба «Котельная Камчатка», где в 1980-х годах работал фронтмен группы «Кино» Виктор Цой.

«Мы знаем, что творчество Виктора Цоя представляет собой ценность для многих людей. Благодаря усилиям инициативных жителей дома были демонтированы участки штукатурки с фресками и рисунками, которые представляют художественную ценность», – рассказал заместитель начальника строительного контроля ФКР Александр Анциферов.

Отреставрированный фасад знакового места сейчас ничем не отличается от других петербургских домов: все культовые муралы были демонтированы и переданы в «Арт-центр Сергиенко», где с этого момента будут находиться постоянно.