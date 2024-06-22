18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Отель, ТЦ и ресторан: кто займется реконструкцией Морского вокзала на Васильевском острове

Московская компания ООО «Байер» выиграла конкурс за право разработки документации для проекта по развитию территории «Морского вокзала». В проекте должны предусмотреть размещение в здании терминала торгового центра, гостиницы, офисов и ресторана.

katuka / Shutterstock.com

Как следует из данных портала Госзакупок, компания была единственной, кто участновал в конкурсе, объявленного Смольным. Торги признаны несостоявшимися, а контракт заключат с единственным заявителем ООО «Байер». Конечная цена контракта составит около 73 млн рублей, что на 7 млн меньше стартовой.

Пассажирский порт «Морской фасад» (на 100% принадлежит городу) инициировал реконструкцию терминала на площади Морской Славы в начале июня. Целями будущей реконструкции помимо ремонтных работ заявлены «изменение функционального назначения здания» и «корректировка внешнего архитектурного облика здания». Проектировщик должен будет получить у городских властей согласование на условно-разрешенные виды использования участка — «деловое управление» и «гостиничное обслуживание».

Также необходимо обеспечить возможность раздельного доступа с улицы в торговый центр, гостиницу, бизнес-центр и ресторан. В частности, зал ожидания на первом этаже должен быть перепланирован под торговые площади, офисы и холлы. Работы должны быть выполнены к концу 2026 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: