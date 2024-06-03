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Реставрации

Объявлен конкурс на реконструкцию Морского вокзала

Его приспособят под офисы, торговлю и гостиницу. Начальная цена контракта на проектные работы составляет около 80 млн рублей. Итоги конкурса должны быть подведены 21 июня.

katuka / Shutterstock.com

По данным системы «Контур.Закупки», АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург» «Морской фасад» заказало разработку проектной документации «для реализации проекта развития имущественного комплекса Морской вокзал». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Целями будущей реконструкции помимо ремонтных работ заявлены «изменение функционального назначения здания» и «корректировка внешнего архитектурного облика здания». Проектировщик должен будет получить у городских властей согласование на условно-разрешенные виды использования участка — «деловое управление» и «гостиничное обслуживание».

Также необходимо обеспечить возможность раздельного доступа с улицы в торговый центр, гостиницу, бизнес-центр и ресторан. В частности, зал ожидания на первом этаже должен быть перепланирован под торговые площади, офисы и холлы.

Ранее мы рассказывали о том, что здания бывшего мясокомбината имени Кирова хотят реконструировать. Среди предложений были и школа на 1650 мест, и атриум под общественное пространство.
 

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