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Реставрации

Три форта в Кронштадте заработают для туристов в 2025 году

Посетителям станут доступны форты «Александр Первый», «Петр Первый» и «Кроншлот». На сегодняшний день реставрацию выполнили на 75%, а завершить работы планируют к 2025 году.

Shutterstock.com (Aleksandr Medvedkov)

«Кронштадту в этом году исполнилось 320 лет. Впервые с петровских времен он переживает такое масштабное обновление», — сказал губернатор Александр Беглов.

Это будут первые форты в мире, которые подключат к инженерным сетям. Форт «Петр Первый» газифицируют, к нем проложат газопровод длиной 980 м. Сейчас реставрационные работы на фортах закончили на 75%.

Форты станут частью общего кластера «Остров фортов». Завершить все работы на масштабном проекте планируют в 2026 году. На данный момент уже открыли первые очереди исторического парка, посвященного истории русского флота, Музей военно-морской славы с первой советской атомной подлодкой «Ленинский комсомол» (лауреат премии «Петербург будущего» — 2024 в номинации «Новая культурная география»), конгрессно-выставочный центр. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивают порядка 90,1 млрд рублей, а турпоток в 2025 году ожидают в 4 млн человек.

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