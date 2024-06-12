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Реставрации

Реставрация Екатерининского дворца в Царском Селе завершится в этом году

Для посетителей откроются личные апартаменты Екатерины II. Сейчас работы  вышли на финальный этап и завершатся в ближайшее время.

«В этом году откроем после реставрации личные апартаменты Екатерины II в Екатерининском дворце. И мы сможем сказать, что реставрация и воссоздание интерьеров Екатерининского дворца практически завершена. Сотни музейных сотрудников и реставраторов мечтали об этом и делали все, чтобы этот день наступил», — заявила ТАСС директор «Царского Села» Ольга Таратынова.

Масштабный проект по реставрации Екатерининского дворца стартовал в 2019 году. Он подразумевал воссоздание внутреннего убранства восьми интерьеров Зубовского флигеля: Екатерининского дворца. Синий (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты - восемь уникальных интерьеров были созданы в XVIII веке Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги и стали шедеврами эпохи классицизма. Эти помещения были личными апартаментами императрицы Екатерины II, их убранство было полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны.

Команда «Царского Села» получила премию «Петербург Будущего» в номинации «Реставрация года» за восстановление церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца. Предлагаем перечитать наше интервью, в котором главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская поговорила с директором государственного музея-заповедника Ольгой Таратыновой об обновленном интерьере, ленинградской школе реставрации и будущем дворцового комплекса.

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