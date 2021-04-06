Как в Царском селе отреставрировали церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца, которую раньше нельзя было увидеть изнутри

Церковь Воскресения Христова

Эта церковь создана в середине XVIII века, чудом она не сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. Это архитектор Растрелли, построено по повелению Елизаветы Петровны. Все помнят церковь снаружи — купола изображают на туристических буклетах. Но что внутри, мало кому известно. Во время войны там был гараж. Церковь сохранила архитектуру Растрелли до наших дней — это ценно, потому что подлинного от созданного им осталось не так уж много. В Эрмитаже тоже Растрелли, но он более скромный. Здесь же — апофеоз цвета, золота, настоящий гимн. Мы все время мечтали ее восстановить, но понимали, что стоит это сумасшедших денег — около одного миллиарда рублей. К счастью, появился благотворитель, который выделил нам эти средства — компания «Газпром».

Тут мы встали на распутье: делать все заново по принципам ленинградской школы реставрации или пойти по европейскому пути. Первый вариант — хорошее решение, когда здание разрушено, а от подлинного осталось процентов 5-10. В этой церкви же с XVIII-XIX века сохранилось процентов 70. Мы имели дело с аутентичным интерьером, поэтому решили пойти по пути, диктуемому Венецианской хартией. Это Конституция для всех мировых реставраторов, которую Россия, кстати, подписала. Основное положение — ничего не воссоздавать, уважать возраст и историю памятника, закрепить все, что может разрушиться. Так реставрировались, например, Римский форум и Колизей. Я иногда шучу, что если бы Колизей находился в России, где-то в 1950-е его бы воссоздали и он был бы, как новый — или даже лучше.