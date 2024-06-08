Посмотрите, как выглядит Канатный цех с водонапорной башней на Васильевском острове после реставрации

На реставрацию здания и его и приспособление под современное использование ушло 3 года и 3 миллиарда рублей. «Setl Group здание досталось в удручающем состоянии, — рассказывает Владислав Шипунов, руководитель дирекции специальных проектов холдинга. – Основной сложностью при реставрации был материал заполнения стен: это монолитный шлакобетон, и он местами был разрушен. Пришлось разработать метод для его реставрации», — говорится в сообщении пресс-службы Setl Group.

Объект культурного наследия приспособлен под административно-деловое здание. Проводимые под контролем КГИОП работы позволили сохранить классическую конфигурацию, габариты оконных и дверных проемов, расстекловку окон. Был восстановлен фасад вдоль 25-ой линии. Создан внутренний атриум - вытянутый по горизонтали пассаж, который объединил под стеклянным фонарем офисные помещения 1-3 этажей. Главная изюминка комплекса - водонапорная башня, - была бережно отреставрирована. Там, помимо металлической лестницы, теперь установили лифт.

На этой неделе был объявлен конкурс на реконструкцию Морского вокзала. Его приспособят под офисы, торговлю и гостиницу. Начальная цена контракта на проектные работы составляет около 80 млн рублей.