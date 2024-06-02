Школа или общественное пространство: здания бывшего мясокомбината имени Кирова хотят реконструировать

Участники встречи обозначили, что основную сложность у экспертов для приспособления зданий под школу вызвал бывший холодильно-колбасный корпус. Он очень широкий, а лицевой фасад, выходящий на Московский проспект, вообще без окон. Из-за этого существуют проблемы с дополнительным освещением и считается, что здание не годится для образовательного учреждения.

Руководитель отдела проектирования «НИиПИ Спецреставрация» Кирилл Степанов предложил сделать атриум. Согласно проекту, в здании хотят разместить коммерческие помещения и общественное пространство. Рядом со школой планируют расположить стадион и построить детский сад в стиле конструктивизма.

«Мясокомбинат им. С.М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)» — выявленный объект культурного наследия, который построили в 1930 году. Состояние объекта оценивается как крайне тяжелое.