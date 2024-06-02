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Реставрации

Школа или общественное пространство: здания бывшего мясокомбината имени Кирова хотят реконструировать

На заседании ВООПИК члены Президиума Петербургского отделения обсуждали возможные концепции приспособления для современного использования выявленного объекта культурного наследия «Мясокомбинат имени Кирова». Среди предложений были и школа на 1650 мест, и атриум под общественное пространство.

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Участники встречи обозначили, что основную сложность у экспертов для приспособления зданий под школу вызвал бывший холодильно-колбасный корпус. Он очень широкий, а лицевой фасад, выходящий на Московский проспект, вообще без окон. Из-за этого существуют проблемы с дополнительным освещением и считается, что здание не годится для образовательного учреждения.

Руководитель отдела проектирования «НИиПИ Спецреставрация» Кирилл Степанов предложил сделать атриум. Согласно проекту, в здании хотят разместить коммерческие помещения и общественное пространство. Рядом со школой планируют расположить стадион и построить детский сад в стиле конструктивизма.

«Мясокомбинат им. С.М. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)» — выявленный объект культурного наследия, который построили в 1930 году. Состояние объекта оценивается как крайне тяжелое.

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