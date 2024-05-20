Определились с подрядчиком проекта реконструкции Ботанического сада

Контракт на проектирование от организации ФГБУН «Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН» (БИН РАН), получила компания, которая была единственной, кто подала заявку на аукцион — ООО «МВ-Проект». Начальная цена аукциона составляла 258 млн и сократилась до 253 млн рублей. Работы по контракту должны завершить до 3 ноября 2025 года.

Компания «МВ-Проект» зарегистрирована в Москве, ранее работавшая с объектами исторического наследия. Один из проектов — приспособление усадьбы Долгоруковых-Бобринских в Москве под столичный филиал фонда «Президентский центр Ельцина».

Всего под реновацию пойдут 27 объектов 1825–1907 годов общей площадью 12,9 тысяч квадратных метров на улице Профессора Попова, 2П. Среди этих объектов — оранжереи (включая Большую субтропическую), лаборатории, ротонда и Ботанический музей. Ряд объектов имеют статус памятников истории и культуры, особенно примечательны оранжереи.

От подрядчика просят предусмотреть гидроизоляцию и укрепление кладки фундаментов, замену части перекрытий, реставрацию фасадов, а также ремонт помещений и кровли. Часть металлических конструкций оранжерей могут заменить, если они сильно износились. Остекление также заменят на «систему с использованием современных материалов».

«Состояние различное, но все объекты нуждаются в ремонте, в той или иной степени», — сообщил директор БИН РАН Дмитрий Гельтман для «Делового Петербурга». Он добавил, что оранжереи ремонтировали в 1997-2008 годах, некоторые лаборатории — в 2011-2019 годах.

«Однако комплексного капитального ремонта этого объекта, по-видимому, не было за всю его почти 200-летнюю историю. Особую тревогу вызывает состояние коммуникаций, в частности электросетей», — добавил Гельтман.

Речь идет о ремонте, и при необходимости выполнят и реставрацию, отметил Гельтман: «Мы надеемся, что по результатам работ получим современные оранжереи (в том числе в отношении контроля температуры, влажности, освещенности и т. п.), тем не менее сохранившие свой исторический облик».

Компания также должна спроектировать временные оранжереи, на время ремонта в которую переедут ценные растения. В БИН РАН предупреждают, что в любом случае она будет закрыта для посетителей.