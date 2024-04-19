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Реставрации

Ботанический сад Петра Великого собираются реконструировать

Сразу 27 построек 1825–1907 годов строительства ждет капитальный ремонт и приспособление к современному использованию. На подготовку проекта готовы потратить 258 млн рублей.

Telia / Shutterstock.com

В Ботаническом саду имени Петра Великого на Аптекарском острове проведут реконструкцию. ФГБУН «Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН» (БИН РАН) объявило открытый конкурс на разработку проекта капитального ремонта, реставрации и приспособления построек к современному использованию. Начальная цена аукциона на проектирование назначена в районе 258 млн рублей.

Всего под реновацию пойдут 27 объектов 1825–1907 годов общей площадью 12,9 тысяч квадратных метров на улице Профессора Попова, 2П. Среди этих объектов — оранжереи (включая Большую субтропическую), лаборатории, ротонда и Ботанический музей. Ряд объектов имеют статус памятников истории и культуры, особенно примечательны оранжереи.

От подрядчика просят предусмотреть гидроизоляцию и укрепление кладки фундаментов, замену части перекрытий, реставрацию фасадов, а также ремонт помещений и кровли. Часть металлических конструкций оранжерей могут заменить, если они сильно износились. Остекление также заменят на «систему с использованием современных материалов».

Завершить конкурс собираются к 7 мая 2024 года, а к 3 ноября 2025 года проект должен пройти Главгосэкспертизу. Отмечается, что на время работ в Ботаническом саду построят временную оранжерею площадью от 0,8 до 1 тысяч квадратных метров, куда переместят растения.

Напомним, недавно стало известно, что ботанический сад СПбГУ хотят переделать в общественное пространство. Новый проект реновации, реставрации и приспособления для современного использования представили в КГИОП. Как сильно изменится пространство — пока не ясно, но некоторые редкие растения собираются пересаживать на новые места, а малоценные виды — сносить.

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