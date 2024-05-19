Павильон «Храм Дружбы» в Павловске отреставрируют к следующему году

На первом планируют удалить и транспортировать экспозиции, скульптуры и элементы интерьера, чтобы очистить подполье стилобата и отремонтировать перекрытия. На следующих этапах внимание уделят восстановлению фасадов и интерьера павильона. В том числе специалисты должны будут обновить штукатурку, отреставрировать кирпичную кладку, дубовые двери и бронзовые розетки дверей в мастерских, а также, например, обновить инженерные сети и установить точку доступа Wi–Fi. Это следует из данных госзакупок.

Для приведения в порядок температурно—влажностного режима в павильоне установят датчики контроля влажности и температуры и обустроят систему приточной вентиляции. Завершить все работы планируют к 2025 году. До этого времени посетителей будут пускать к павильону по требованиям техники безопасности.

Вчера мы рассказывали о том, что фасады Строгановского дворца отреставрируют за 360 миллионов рублей.